Dubai çikolatası yerken ölümden döndü! Çocuğunun ağzındaki çikolatayı çıkarınca hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır Kayapınar’da Dubai çikolatası yiyen çocuk ölümden döndü. Nefes almakta güçlük çeken çocuğun imdadına annesi yetişirken, çocuğu ölümle burun buruna getiren şeyin ne olduğu kısa sürede ortaya çıktı.
Bir marketken Dubai çikolatası satın alan aile büyük şok yaşadı. 6 yaşındaki çocukları çikolatayı yerken boğulma tehlikesi geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken çocuğun yardımına ise annesi koştu.
Anne, çocuğun ağzındaki çikolatayı çıkarınca dehşete düştü. Çikolatanın içinde plastik parçalar vardı.
Baba Yakup Gültekin, "Fark etmeselerdi yabancı cisim, nefes borusunu tıkar, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilir. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi" dedi.
Gültekin, yetkililere denetimleri sıkılaştırma çağrısı yaptı.