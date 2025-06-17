Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Konferansı Bursa'da yapıldı

Nezaket ÇETİN/BURSA

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık Toplantısı ve Konferansı Bursa'da gerçekleşti.

20 yıl aradan sonra Bursa Büyükşehir ev sahipliğinde Merinos AKKM’de yapılan toplantıda iklim krizi, kent sağlığı ve kapsayıcı şehir yaşamı gibi önemli konuların ele alındı.



Konferansa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İzmir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Mudanya Belediyesi Başkanı Deniz Dalgıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hayrettin Eldemir katıldı.

"Nasıl çözümler üreteceğimizi konuşmalıyız"

Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Burada farklı ülkelerden ve farklı kentlerden gelen siz değerli konuklarımızla insanlık adına çok anlamlı bir amaç etrafında buluşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. 2005 yılında yine bu güzel kentte bir araya gelmiş ve sağlıklı kentler hareketine güçlü bir katkı sunmuştuk” dedi.

Başkan Bozbey, sekizinci faza geçişle birlikte kaybedilen ilerlemelerin yeniden kazanılması gerektiğini vurgulayarak “İklim krizinden toplumsal eşitsizliklere, sağlık politikalarından halk sağlığına kadar birçok hayati konuda alanında uzman isimlerle birlikte tartışmalar yürüteceğiz. ‘Herkes için sağlık’ ilkesinin kentlerimizin planlamasına entegre edilmesiyle daha kapsayıcı politikalar üretebiliriz. Kentler nasıl hem dirençli hem de sağlıklı olabilir? Doğayı, insanı ve toplumu koruyarak bu dönüşümü nasıl yöneteceğiz?" Bu konulara nasıl çözümler üreteceğimizi konuşmalıyız" dedi



Mustafa Bozbey, toplantının sonunda imzalanacak olan Bursa Taahhüdünün önemine dikkat çekerek, bu belgenin eşitlikten taviz vermeyen, barışı önceleyen ve gezegenimizi koruyan bir kent anlayışının yol haritası olacağını belirtti. Ayrıca toplantı süresince kullanılan kağıt ve karbon salımına karşılık olarak Bursa’da 1.200 fidanın toprakla buluşturulacağını duyurdu.

Tugay: "Kentler Fırsatlar Barındırıyor"

Toplantıda söz alan bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tugay, dünyada nüfusun büyük oranda kentlerde yaşadığına dikkat çekerek, “Türkiye'de insanların yalnızca yüzde 7’si kırsalda yaşıyor, yüzde 93’ü ise şehirlerde” dedi.

Türkiye’nin de artık yaşlı nüfus statüsünde olduğunu belirten Tugay, “Doğum hızı 1.4 seviyelerinde. 2075 yılında her üç kişiden birinin yaşlı olacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Tugay, şehirlerdeki sosyoekonomik eşitsizliklere dikkat çekerken, nüfusun dörtte birinin sağlıksız gecekondu koşullarında yaşadığını hatırlattı. Ayrıca iklim krizinin, gıda güvensizliği ve sağlık riskleriyle beraber kentlerdeki yaşamı tehdit ettiğine vurgu yaptı.

“Enerji verimli evler, yeşil alanlar, bisikletli ulaşım gibi uygulamalar hem iklimle mücadeleye katkı sağlıyor hem de insan sağlığı açısından olumlu etkiler yaratıyor” diyen Tugay, DSÖ’nün sekizinci fazda “hazırlıklı şehir” kavramına odaklandığını belirtti. Türkiye genelinde 150 belediyenin bu programa dahil olduğunu, bunlardan 18’inin büyükşehir olduğunu söyleyen Tugay, İzmir’de başlattıkları yerel toplantı serilerinin devam edeceğini kaydetti.

Kıra Fortune: “Bu Yolculukta Beraberiz”

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yöneticisi Kıra Fortune, 20 yıl sonra yeniden Bursa’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Sağlıklı kentler oluşturmak ve sağlıklı toplumlar için azim gösterdiğiniz için teşekkür ederim. 8. Faz şimdi burada, Bursa’da başlıyor. Bu yolculukta birlikteyiz” dedi.

Atatrah: “Liderlerin Kararlılığı İlham Verici”

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Tasnım Atatrah ise yerel aktörlerin bu konudaki kararlılığının takdire şayan olduğunu belirterek, “Bu kadar liderin bir arada olduğunu görmek gerçekten ilham verici. Sağlıklı şehirler için bir arada olmak mutluluk verici” sözleriyle etkinliğe destek verdi.

Bursa’dan Sağlıklı Geleceğe Ortak Taahhüt Konferans sonunda imzalanacak Bursa Taahhüdü, kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kent anlayışının resmi belgesi olacak.