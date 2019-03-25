"Dünyanın örnek alacağı acil sağlık sistemimiz var"

25 Mart 2019

ANKARA- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, acil sağlık hizmetlerinin 2 bin 700 112 Acil Sağlık İstasyonunda, 5 binin üzerinde ambulans, 17 helikopter ve 4 uçakla yürütüldüğünü, dünyanın örnek alabileceği bir sistem kurulduğunu açıkladı.

22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Günü nedeniyle Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 112 İstasyonunu ziyaret eden Semih Korkut, personelle sohbet etti. Semih Korkut, burada yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 binin üzerinde ambulansımız, 2 bin 700 civarında 112 istasyonumuz mevcut. 17 tane helikopterimiz, 4 tane uçağımızla çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir sistem oluşturduk. Bu sistemi oluştururken arkadaşların çalışma şartlarını, insan faktörünü unutmadan neler yapıyorlar, ne kadar vakaya çıkıyorlar, sıkıntıları neler onları dinleyelim dedik, onlarla sohbet etmeye geldik. Oldukça güzel bir merkezleri var, ambulansları da oldukça güzel, kendileri de oldukça deneyimliler. Umarım bundan sonra, dertlerini dinledikten sonra daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hatice Torun da zorlukları olan bir iş yaptıklarını ve kendisinin 2007’den bu yana görev yaptığını vurgulayarak, “Tüm ATT ve paramedik arkadaşlarımın sorunları dinlenerek biraz daha şartların rahatlatılması amacıyla yanlarında olunursa, yöneticilerimizden bunu rica ediyoruz. Bizler de sonuna kadar halkımızın, insanlarımızın ihtiyaç duydukları anda onların yanlarında olacağız” dedi.