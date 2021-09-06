e-Nabız COVID-19 test sonucu nasıl , nereden öğreniliyor?

e-Nabız sağlık kurumlarında yapılan tüm işlemlerin kolayca takip edilebilmesini sağlıyor. Tahlil sonuçları, teşhisler, COVID-19 test sonuçları gibi işlemlerin tamamı e-Nabız'dan kolayca takip edilebiliyor. COVID-19 şüphesi nedeniyle test yaptıran vatandaşların, test sonuçlarını öğrenmek için hastanelere gitmeleri gerekmiyor. COVID-19 test sonuçları e-Nabız üzerinden hastalarla paylaşılırken, test sonucuna göre süreç işliyor. Test sonucu pozitif çıkan kişilerle sağlık personelleri iletişime geçerken, ilaç tedariği yapılıp karantina süreci başlıyor.

e-Nabız COVID-19 test sonucu öğrenme

Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarından biri olan e-Nabız, vatandaşların sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları işlemleri tek çatıda toplarken, bu kuruluşlarda yapılan işlemlerin takibini kolaylaştırıyor. COVID-19 test sonucu da e-Nabız'dan görüntülenebiliyor. Uygulamanın ana ekranında COVID-19 sonucu doğrudan paylaşılıyor.

e-Nabız'dan tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyenler T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan "Akıllı Asistan" bölümünden "Tahlillerim" butonuna tıklayarak geçmiş ve güncel tahlilleri görüntüleyebiliyor.

Burada bulunan tahlillere tıklandığında ise tahlilin detayları görülebiliyor. Örneğin, "Karşılaştır" seçeneğine tıklandığında tahlil sonuçları normal değerlerle karşılaştırmalı bir şekilde, grafik olarak vatandaşlara sunuluyor.

Bunun dışında yine e-Nabız üzerinden tahlil sonuçlarına, aşı takvimine, ulaşılabiliyor, organ bağışı ve kemik iliği bağışı bildiriminde bulunulabiliyor.