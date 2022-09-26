E-Nabız şifresi nasıl alınır? E-Devlet şifresi ile E-Nabız'a nasıl girilir?

E-Nabız şifresi nasıl alınır, merak konusu... Henüz E-Nabız şifresi almamış kişiler farklı yolları izleyerek E-Nabız'a üye olabiliyor. Sağlık kuruluşlarında işlemlerini gerçekleştirenler E-Nabız üzerinden buralarda yaptırılan işlemleri kolayca takip etmeyi sağlıyor.

E-Nabız'a E-Devlet üzerinden ya da aile hekimine başvurarak üye olunabiliyor. Ayrıca, E-İmza ile de E-Nabız'a giriş yapılabiliyor.

E-Nabız üyelik ve giriş yöntemleri

E-Devlet üzerinden E-Nabız'a giriş

Bunun için E-Devlet şifreniz ile E-Nabız sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından E-Nabız profili oluşturularak şifre belirlenmesi ile, E-Devlet'e gerek kalmaksızın E-Nabız'a girerek buradaki işlemleri takip etmek mümkün oluyor.

Geçici şifre ile E-Nabız'a giriş

Bunun için vatandaşların kendi aile hekimine başvurarak geçici bir şifre edinmeleri gerekiyor. Bu şifre ile E-Nabız sistemine girilmesinin ardından kişisel şifre ve profil oluşturulabiliyor.

E-İmza ile E-Nabız'a giriş

Bu noktada vatandaşlar elektronik imza ile doğrudan, tıpkı E-Devlet'te olduğu E-Nabız sistemine giriş yapabiliyor.