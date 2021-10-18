e-Nabız şifresi nasıl alınır?
e-Nabız üyeliği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hastanelerde muayene olan veya COVID-19 aşı sırasını takip etmek isteyenler e-Nabız üzerinden bu ve pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor. e-Nabız'a farklı yöntemlerle üye olunabiliyor.
e-Nabız üyelik işlemi merak ediliyor. İlk olarak e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler çeşitli yollar ile e-Nabız'a üye olabiliyor. Sağlık kuruluşlarında işlemlerini gerçekleştirenler e-Nabız üzerinden buralarda yaptırılan işlemleri kolayca takip etmeyi sağlıyor.
e-Nabız'a e-Devlet üzerinden ya da aile hekimine başvurarak üye olunabiliyor. Ayrıca, e-İmza ile de e-Nabız'a giriş yapılabiliyor.
e-Nabız üyelik ve giriş yöntemleri
e-Devlet üzerinden e-Nabız'a giriş
Bunun için e-Devlet şifreniz ile e-Nabız sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından e-Nabız profili oluşturularak şifre belirlenmesi ile, e-Devlet'e gerek kalmaksızın e-Nabız'a girerek buradaki işlemleri takip etmek mümkün oluyor.
Geçici şifre ile e-Nabız'a giriş
Bunun için vatandaşların kendi aile hekimine başvurarak geçici bir şifre edinmeleri gerekiyor. Bu şifre ile e-Nabız sistemine girilmesinin ardından kişisel şifre ve profil oluşturulabiliyor.
e-İmza ile e-Nabız'a giriş
Bu noktada vatandaşlar elektronik imza ile doğrudan, tıpkı e-Devlet'te olduğu e-Nabız sistemine giriş yapabiliyor.