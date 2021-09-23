e-Nabız tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? İnternetten tahlil sonucu nasıl öğrenilir?

Sağlık kurumlarında yapılan tüm işlemler e-Nabız'da toplanıyor. e-Nabız, tahlil sonuçları, teşhisler gibi yapılan tüm işlemlerin kolayca takip edilebilmesini sağlıyor. e-Nabız'dan tahlil sonuçlarının kolayca öğrenilebilmesi, tedavi sürecini de hızlandırıyor. Aynı işlemlerin yeniden yapılması gerekliliğini sona erdiren uygulama sayesinde, doktorlar geçerli mevcut raporlar üzerinden tedavi sürecini devam ettirebiliyor. Peki e-Nabız tahlil sonuçları nereden öğreniliyor? İşte detaylar...

e-Nabız tahlil sonuçları görüntüleme

Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarından biri olan e-Nabız, vatandaşların sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları işlemleri tek çatıda topluyor. Buradan COVID-19 aşı durumu takip edilebilirken, hastane ziyaretleri, hastalıklar, reçeteler, tahliller gibi pek çok bilgiye kolayca erişilebiliyor.

e-Nabız'dan tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyenler T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan "Akıllı Asistan" bölümünden "Tahlillerim" butonuna tıklayarak geçmiş ve güncel tahlilleri görüntüleyebiliyor.

Burada bulunan tahlillere tıklandığında ise tahlilin detayları görülebiliyor. Örneğin, "Karşılaştır" seçeneğine tıklandığında tahlil sonuçları normal değerlerle karşılaştırmalı bir şekilde, grafik olarak vatandaşlara sunuluyor.

Bunların dışında yine e-Nabız üzerinden Aşı Takvimine de ulaşılabiliyor. Bu takvimde yaptırılan aşılar, hangi dönemde yaptırıldığı gibi bilgiler vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca e-Nabız'dan organ bağışı ve kemik iliği bağışı bildiriminde bulunulabiliyor.