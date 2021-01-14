e-Nabız'a COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği
e-Nabız uygulamasına eklenen 'COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği' ile aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olunmadığı görülebilecek.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.
Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.