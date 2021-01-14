  1. Dünya Gazetesi
  2. Sağlık
  3. e-Nabız'a COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği
Takip Et

e-Nabız'a COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği

e-Nabız uygulamasına eklenen 'COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği' ile aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olunmadığı görülebilecek.   

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. 

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. 

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi. 

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

Türkiye'de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandıTürkiye'de sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandıGündem
Türkiye, KKTC'ye 20 bin COVID-19 aşısı gönderdiTürkiye, KKTC'ye 20 bin COVID-19 aşısı gönderdiGündem

 

Etiketler
covid-19 Corona virüs