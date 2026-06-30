Ebola salgınının Afrika'ya faturası belli oldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yerleşik Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının Afrika ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mama, salgının kıtaya maliyetinin 6,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, krizin yüz binlerce kişinin işini kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

"Daha derin bir kalkınma krizine dönüşebilir"

Ebola salgınının yalnızca sağlık alanıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Mama, gerekli kaynakların sağlanmaması halinde durumun daha geniş çaplı bir kalkınma krizine dönüşebileceğine dikkat çekti.

Mama, "Eğer gerekli kaynaklara sahipsek ve harekete geçersek, bu salgını kontrol altına alabilir ve daha fazla kayıp yaşanmasını önleyebiliriz. Aksi takdirde, bu sağlık acil durumu, bölge genelinde ve muhtemelen kıtada çok daha derin ve uzun süreli bir kalkınma krizine dönüşme riski taşır" dedi.