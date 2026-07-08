Ebola virüsü nedir? Ebola virüsü Türkiye'de var mı? Dünyada vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

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Ebola virüsü dünyaya korku salıyor. Ebola virüsüne ilişkin gelişmeler, dünya genelinde sağlık otoriteleri tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü konuya dair zaman zaman açıklamalarda bulunurken vatandaşlar da bilgi almaya çalışıyor.

Ebola virüsü Türkiye'de var mı? Dünyada vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Türkiye'de henüz ebola virüsüne rastlanmadı. Dünyada ise vaka sayısı 1708'e çıkarken 580 kişi hayatını kaybetti.

Ebola virüsü nedir?

Ebola Virus Disease, Ebola virüsünün neden olduğu, insanlarda ve diğer primatlarda görülebilen ciddi bir viral enfeksiyondur. Hastalık, yüksek ölüm oranına sahip olabilir; ancak erken tanı, destekleyici tedavi ve uygun tıbbi bakım yaşam şansını önemli ölçüde artırır.

Ebola virüsü genellikle enfekte bir kişinin veya hayvanın (özellikle meyve yarasaları ve bazı primatlar) kanı ya da diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Hava yoluyla rutin olarak bulaşmaz. Hastalık belirtileri genellikle virüsle temas ettikten 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.

Yaygın belirtiler şunlardır:

Ani başlayan yüksek ateş

Şiddetli halsizlik

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Kusma ve ishal

Karın ağrısı

İleri vakalarda iç ve dış kanamalar görülebilir

Ebola'nın kesin bir tedavisi uzun yıllar bulunmamış olsa da, günümüzde bazı virüs türlerine karşı etkili olduğu gösterilen antikor tedavileri ve destekleyici bakım uygulanmaktadır. Ayrıca bazı Ebola türlerine karşı geliştirilmiş aşılar, salgınların kontrolünde kullanılmaktadır.