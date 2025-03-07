Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu: Hipotermi nedir, belirtileri nelerdir?
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan mimar Ece Gürel'in hipotermi sonucu yaşamını yitirdiği kesileşti. Açıklama Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Bu gelişmenin ardından vücudun hızla ısı kaybederek vücut sıcaklığının 35 dereceinin altına düştüğünü tıbbi durumu tanımlayan hipoterminin ne olduğu ve belirtileri merak konusu oldu.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan Ece Gürel’in ölüm nedenini açıkladı.
Bakan Memişoğlu, 36 yaşındaki Gürel’in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hipotermi nedir, belirtileri nelerdir?
Soğuk hava ya da suraya maruz kalınması durumunda vücudun hızla ısı kaybederek vücut sıcaklığının 35 dereceinin altına düştüğü tıbbi duruma hipotermi adı veriliyor.
Hipotermi halinde nefes alışverişi hızlanır, konuşmada bozulma, uyuşma ve titreme gibi belirtiler ortaya çıkar.
Hipotermi durumunda kalp, sinir sistemi ve diğer organlar normal şekilde çalışamaz.