Eczacılar grip aşısı talebine yetişemiyor

10 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR

Isparta 15. Eczacı Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, yaptığı açıklamada, Türkiye için sipariş edilen aşı sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Türkiye’de her yıl ekim- mart aylarında vurulan grip aşısı ile ilgili taleplerin bu yıl erken başladığını, tüm dünyanın yaşadığı koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların grip ve zatürreye karşı koruyucu olan aşılara yöneldiğini ifade eden Kurtbolat, “Eczaneler talep patlaması karşısında çaresiz kaldı” dedi.

Bu koşullarda aşı talebinin karşılanmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Kurtbolat, şunları kaydetti: “Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Grip aşısının koruyuculuğu 6-8 ay olduğundan her yıl tekrarlanması gerekmektedir. Grip aşının yeterince tedarik edilip edilemeyeceği ile ilgili hastalarımızın endişesini anlıyoruz. Ancak bizlere iletilen bilgi bu yıl da geçen yıla yakın miktarda aşı geleceği yönünde. Covid -19 pandemisi dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de grip aşısına talep artmış durumda. Bu da maalesef eczanelerimizde, hastalarımızın aşı taleplerine yetişme konusunda sıkıntı yaşayabileceği anlamına geliyor.”

“Bu yıl 1 milyon 750 bin aşı gelecek”

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin de, geçen yıl Türkiye’ye 1 milyon 150 bin doz grip aşılaması yapıldığını, bu yıl ise ilgili firmanın 1 milyon 750 bin aşı geleceğini söylediğini kaydetti.

Yeni gelecek aşının 400 binin Sağlık Bakanlığı’nın kullanacağını ifade eden Ertekin, bu yıl geçen yıla göre grip aşısı talebinin 2-3 kat arttığını vurguladı. Ertekin şöyle devam etti: “Grip aşısı talebi sürekli artıyor. Grip aşısı talebi COVİD-19 nedeniyle yoğunlaştı. Elbette grip aşısı COVID-19 için üretilmiş bir aşı değil. Ama bağışıklığı yükseltiyor. Grip için koruyucu. Bu yıl 1 milyon 750 bin aşı gelecek. Ama talepleri karşılayacak durumda değil. Bilinçli talep etmek gerekli. Korkularımıza göre değil taleplerimize göre istemeliyiz. Grip aşısı öncelikle risk grubundaki 65 yaş üstü hastalarımızın, gebelerin, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik rahatsızlığı olanların ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarıdır.”