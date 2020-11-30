Eczacılar, İlaç Fiyat Kararnamesi’nde düzenleme bekliyor

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Eczacılar, eczanelerin finansal sürdürülebilirliği, ekonomik kaygılardan uzak nitelikli ve kesintisiz ilaç sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan ‘İlaç Fiyat Kararnamesi’nde düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Yönetimi’nin tarafından eczanelere gönderdiği bilgilendirme yazısında, İlaç Fiyat Kararnamesi’nin acilen güncellenmesi istendi. 2020 Yılı İlaç Temin Protokolü’nün, 25 Eylül tarihinde Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalandığına dikkat çekilen yazıda, şu görüşlere yer verildi: “Vatandaşlarımızın ilaca erişimi, hastaların ilaçlarını rahatlıkla eczanelerden alabilmeleri açısından TEB ve SGK arasında belirli aralıklarla imzaladığımız protokollerin önemi büyük. Ülkemizin tüm dünya ile birlikte olağanüstü süreçlerden geçtiğinin, bu protokolün olağanüstü koşullar altında imzalandığının farkındayız. Ancak topluma ilaç ve eczacılık hizmeti vermekte olan biz eczacılar gün geçtikçe güç kaybediyoruz, eczane ekonomilerimiz sistematik bir şekilde kötüye gidiyor. Ve bizler sorunlarımızın bir an evvel çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.”

“İlaç fiyatları arttıkça, kâr oranları düşüyor”

Eczacı gelirinin çok büyük oranda devlet tarafından belirlenen ilaç fiyatlarına ve kârlılık oranlarına bağlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi: “İlaç Fiyat Kararnamesi doğrultusunda ilaç fiyatları arttıkça kâr oranları düşüyor. İlaç fiyatları, diğer pek çok ürün gibi genel olarak artma eğilimi gösterirken eczacı kârlılığı ise düşme eğiliminde. 2004 yılı İlaç Fiyat Kararnamesi’nin ardından ise ilaç fiyatları çok uzun süre sürekli düşüş eğilimine girdi. Bu düşme eğilimi çok uzun süredir devam ediyor. Ancak daha sonra kısmi artışlar yaşansa da 2007 yılından bu yana İlaç Fiyat Kararnamesi’nde eczacı kâr oranları ve kademelerinde değişiklik yapılmadığı için bu durum eczane ekonomilerine olumlu şekilde yansıyor.’’

Pandemi, eczacıları da olumsuz etkiledi

Yıllardır ekonomik sıkıntılar yaşayan eczanelerin COVID-19 pandemisi ile birlikte daha da içinden çıkılamaz bir ekonomik daralma ile yüz yüze geldiği ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarına kur ayarlaması yapıldığında ilaç fiyatları artacak ancak bu durum aynı oranda eczane gelirlerine yansımayacak, hatta aksi bir durum söz konusu olacaktır. Eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliği, eczacılarımızın ekonomik kaygılardan uzak nitelikli ve kesintisiz ilaç sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi adına Sağlık Bakanlığımızdan bir an evvel İlaç Fiyat Kararnamesi’nde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.”