Eczacılardan sağlık yönetmeliğine itiraz

ANKARA (DÜNYA) - Türk Eczacıları Birliği, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasını öngören yönetmeliğe eczacıları yok saydığı gerekçesiyle karşı çıktı.

Türk Eczacıları Birliği’nden yapılan açıklamada, eczacılık mesleğinin bir süredir çok sıkıntılı bir dar boğazdan geçtiği belirtilerken, eczacıların haklı talep ve beklentilerinin görmezden gelindiği bildirildi. Meslektaşların adeta kaderine terk edildiği vurgulanan açıklamada,

“Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”, kamu eczacıları için Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın duyurduğu gibi bir müjde değil, aksine tam bir hayal kırıklığı olmuştur” denildi.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ile 27 Temmuz Çarşamba günü yapılan görüşmede, meslek sorunlarının kapsamlı şekilde ifade edildiğine dikkat çekilen Birlik açıklamasında, “Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını da bu görüşmede dile getirmiştik. Ancak buna rağmen söz konusu yönetmelikte kamu eczacılarının bir kez daha görmezden gelinmesi, sadece kamuda görev yapan meslektaşlarımızda değil tüm eczacılık camiasında haklı bir tepki yaratmıştır. Yeni düzenlemeyle kamuda görev yapan diğer sağlık çalışanları gibi canla başla çalışan, görevlerini layıkıyla yerine getiren kamu eczacılarımıza reva görülen oranlar, sağlık personeli arasında katsayı adaletsizliğini artırdığı gibi hakkaniyetli de değildir” ifadelerine yer verildi.

5 yıllık eğitim alan ve ikame edilemez hizmetler sunan stratejik personel statüsündeki eczacılara hak ettiği değerin verilmediği aktarılan açıklamada, “Meslektaşlarımız; hastanelerde yönettikleri bütçe, yaptıkları iş, eğitim süreleri ve aldıkları risk itibariyle bu yönetmelikle belirlenen oranlardan çok daha iyisini hak etmektedir. Kamu eczacılarına yapılacak mesai içi ek ödeme tutarlarında ve kadro unvan katsayılarında Türk Eczacıları Birliği olarak talep ettiğimiz oranlar görmezden gelindiği gibi, hizmet alanı kadro ve unvan katsayılarında dahi bir değişiklik yapılmamıştır” denildi.

Kamu eczacılarını alenen yok sayan düzenlemenin anlaşılmasının ve kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliği yeniden düzenlemesi gerektiği belirtildi.