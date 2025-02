Eczaneler 'ayakta kalmak' için ekonomik koşullara uygun bir protokol istiyor

Takip Et

Ziya İPEK / ADANA

2024 yılının hem hasta hem de eczacılar için büyük zorluklarla geçtiğini söyleyen Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ, yaptığı basın açıklamasında, 30 bini aşan eczanenin sunduğu ilaç ve sağlık hizmetlerini ağır mali yükler altında sürdürdüğünü kaydetti. Yalbuzdağ, duyarsızlığın sürmesi halinde 2025 yılının eczaneler için ışıklarının söndüğü, sağlık kapılarının kapandığı karanlık bir yıl olacağını dile getirdi.

2009 yılında ilaç harcamalarının kısılmasına yönelik uygulamaların, bugün ciddi bir krize dönüştüğünü ileri süren Yalbuzdağ, son 15 yıldaki ilaç harcamalarının gayrisafi milli hasıla içindeki payının yarı yarıya düşürüldüğünü anımsattı. Yalbuzdağ, “Bu oran, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri ortalamasının altındadır. Ülkemiz ilaç ve sağlık harcamalarına en az bütçe ayıran ülkeler arasına girmiştir” dedi.

"Eczacılar ilaç temin edemez hale geldi"

Eczacıların ilaç temin edemez, hastaların ise tedavilerine ulaşamaz hale geldiğini anlatan Yalbuzdağ, şunları kaydetti: “Küçük sermayelerle işletilen eczaneler, sağlık sisteminin mali anlamda en kırılgan halkası olarak ekonomik bir çıkmaza sürükleniyor. Enflasyonun her kesimi etkilediği bir dönemde, azalan kârlılıklar ve artan maliyetler karşısında ayakta kalmaya çalışıyoruz. İlaç fiyat kararnamesinin enflasyon oranlarına göre güncellenmesini istiyoruz. Eczanelerin sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşmasını sağlayacak şekilde her fiyat güncellemesiyle karlılık baremlerinin otomatik artması uygulamasının acilen hayata geçirilmesi şarttır. Eczanelerimizin ilaç ve sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi için ekonomik koşullara uygun bir protokol ivedilikle hayata geçirilmelidir. 30 bini aşkın eczanenin ayakta kalması, hastalarımıza hizmet sunumuna devam edebilmesi, ancak gerçekçi koşullarda ve tam bir mutabakatla imzalanacak bir protokole bağlıdır. Bunun için İlaç Fiyat Kararnamesi'nin günün ekonomik koşullarına uygun olarak ve enflasyon oranlarına göre güncellenmesi, eczanelerin sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşmasının sağlanması, her fiyat güncellemesiyle, eczacı baremlerinin de otomatik artması uygulamasının hayata geçirilmesi, eczanelerin ilaç ve sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi için “ekonomik koşullara uygun” bir SGK protokolünün ivedilikle hayata geçirilmesi ve kamu kurum iskontosu yükünü ve sıkıntılarına çözüm bulunması gerekiyor.”

"Acil önlemler alınmazsa eczane iflasları an meselesi"

Gerek sorunlarını gerekse taleplerini yetkililere defalarca ilettiklerini aktaran Yalbuzdağ, bugüne kadar ne hastalar ne de eczacıların kalıcı ve gerçekçi bir çözüme ulaşamadıklarını ifade etti. Yalbuzdağ, "Eczanelerimiz bu koşullarda ayakta kalamaz! Acil önlemler alınmazsa, eczane iflasları an meselesidir. Halkımızın sağlık kapısını açık tutmak için buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Haklı taleplerimiz karşılanana kadar susmayacağımızın bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.