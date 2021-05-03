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Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri

Eczanelerin çalışma saatleri merak konusu... Tam kapanma ile birlikte eczanelerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı araştırıyor. Bu süreçte eczaneler saat 09.00'da açılırken, 19.00'a kadar hizmet vermeye devam edecekler.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Eczanelerin çalışma saatleri tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Vatandaşlar son düzenlemelerin ardından, eczaneler kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ram tapanma sürecinde eczaneler kısıtlamalardan muaf olacak.

Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.