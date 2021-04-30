Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte eczanelerin çalışma saatleri
29 Nisan'da tam kapanma başlarken vatandaşlar, "Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kapanma genelgesine göre, eczaneler tam kapanmadan muaf tutulurken, bu süreçte 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eczanelerin çalışma saatleri tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Vatandaşlar son düzenlemelerin ardından, eczaneler kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtını araştırıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ram tapanma sürecinde eczaneler kısıtlamalardan muaf olacak.
Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.