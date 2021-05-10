Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?
"Eczaneler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?" gibi sorulara tam kapanma döneminde yanıt aranıyor. Tam kapanma sürecinin başında yayımlanan genelge kısıtlama dışında tutulan eczanelerin çalışma saatleri de bu süreçte paylaşıldı. Buna göre eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verirken, nöbetçi eczaneler ise 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.
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Eczanelerin çalışma saatleri tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Vatandaşlar son düzenlemelerin ardından, eczaneler kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtını araştırıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ram tapanma sürecinde eczaneler kısıtlamalardan muaf olacak.
Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.