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Eczaneler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada eczanelerin çalışma saatleri

Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar, eczaneler kaçta kapanıyor, sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre eczaneler tam kapanma kısıtlamalarından muaf tutulan yerler arasında yer alıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Eczanelerin çalışma saatleri tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Vatandaşlar son düzenlemelerin ardından, eczaneler kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ram tapanma sürecinde eczaneler kısıtlamalardan muaf olacak.

Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.