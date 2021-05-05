Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Tam kapanma sürecinde eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?", sorusuna yanıt aranıyor. Bu süreçte eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.
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Eczanelerin çalışma saatleri tam kapanmanın ardından merak ediliyor. Vatandaşlar son düzenlemelerin ardından, eczaneler kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtını araştırıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre ram tapanma sürecinde eczaneler kısıtlamalardan muaf olacak.
Eczaneler hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.