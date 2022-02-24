Eczanelere ilan ve reklam vergisi muafiyeti geliyor

Canan SAKARYA

ANKARA- AK Parti, eczacılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak iş yerlerinin içine ve dışına asılması zorunlu olan her türlü afiş, ilan ve reklam ile eczane tabelaları ve 'E' logolu tabelalardan ilan ve reklam vergisi alınmaması için yasa teklifi verdi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin’in ilk imza sahibi olduğu AK Parti milletvekilleri tarafından verilen Belediye Gelirleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin tek maddelik kanun teklifinin gerekçesinde eczanelerin, Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları arasında sayıldığı belirtilerek, sağlık sisteminin önemli parçalarından olduğu kaydedildi.

Bu çerçevede mevzuat çerçevesinde işyerlerin içine ve dışına asılması zorunlu olan ışıklı ve ışıksız tabelalardan ilan ve reklam vergisinin alınmamasının amaçlandığı kaydedildi. Yasa teklifinin gelecek hafta Plan Bütçe Komisyonunda ele alınması bekleniyor.