28 Eylül 2017

Dünya Kalp Günü, Dünya Kalp Federasyonu ve üye kuruluşlar tarafından düzenlenen kalp sağlığı temasıyla yaklaşık 17 yıldır kutlanıyor. Dünya Kalp Günü kapsamında, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 10 maddede kalp yaşlanmasını durdurmak için şunları söyledi;

1. Sigarayı bırakın ve hatta sigara içilen ortamdan uzak durun.

2. Yaşınıza göre tempolu yürüyüş yaparak aktif bir yaşam sürdürün.

3. Alkolden uzak durun.

4. Günlük periyodlar ile yaptığınız spor faaliyetleri, sağlıklı beslenme, düzenli uyku, tansiyonunuzun ve kolestrolünüzün düzenlenmesinde önemli rol oynar.

5. Mutlaka her gün zeytinyağı tüketin.

6. Akdeniz tipi kalp dostu beslenme programına uyun. Her gün mutlaka 3 ceviz yiyin.

7. Şeker tam anlamıyla zehirdir. Doğal şekerlere yönelin.

8. Elektrik almayın elektrik verin. Hareketsiz şekilde bilgisayar ve televizyon karşısında çok zaman tüketmeyin.

9. Genetik yatkınlık varsa 30 yaşından, normal durumda ise 40 yaşından itibaren her yıl mutlaka kalp check-up'ından geçin.

10. Psikolojik durumunuzda kalp için çok önemli. Ruh sağlığınıza ve stres yönetiminize dikkat edin. Birbirinizi sevin ve gülümseyin. Sevgi en önemli rehabilitasyondur.

"Kalp krizine karşı farkındalık yaratmalıyız"

Türkiye'de kalp krizine bağlı ölüm oranlarının, dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Boztosun, "Ülkemizde, kalp krizine ve tüm kalp damar hastalıklarına karşı, farkındalık yaratmalıyız." dedi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre durum değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Bilal Boztosun, sözlerine şunları ekledi;

"Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2012 yılında tüm dünyada hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Bu ölümlerin 7,4 milyonu kalp krizine, 6,7 milyonu inmeye bağlıdır. Bilinçli bireyler olarak hem kendiniz için hem de çevrenizdekiler için hayati risklere karşı önlem alın ve hareketli yaşam biçimini tercih edin."