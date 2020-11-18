EMA: Pfizer aşı onayı için başvuru yapmadı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısına ilişkin araştırma verilerinin kendilerine ulaştırıldığını ancak ortaklar tarafından bir onay başvurusu yapılmadığını açıkladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Şirketler EMA'ya araştırma verilerini ilettiler ve biz de bu verileri inceleyeceğiz. Ancak şirketler aşı ile ilgili uygulama yetkisi başvurusu yapmadı" denildi.

Pfizer, ABD Gıda ve İlaç Yönetimi'ne (FDA) acil durumda uygulama izni başvurusu yaptıklarını duyurmuştu.