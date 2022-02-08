"Enzimde dışa bağımlılık azalacak"

Türkiye'nin her yıl 150 milyon dolar endüstriyel enzim ithalatı yaptığını söyleyen biyoteknoloji şirketi LIVZYM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Serdar Uysal, endüstriyel enzim alanında ithalatı önemli ölçüde ikame etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Uysal, 2014 yılında kuruluş çalışmaları başlayan ve Tuzla Deri Organize Sanayi'de 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesiste üretime başlayan LIVZYM Biyoteknoloji'nin, Türkiye'nin enzimde dışa bağımlığını azaltırken, Türkiye'nin cari açığının kapanmasına da olumlu katkı sağlamak üzere yola çıktığını aktardı.

Kuruluşuna Şubat 2019'da başlanan ve Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan fabrikanın resmi açılışının, 26 Haziran 2020'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Uysal, tesisin odağında ise gıda sektörü olduğunu belirtti.

Uysal, Türkiye'de gıda sektöründe kullanılan enzimin önemli bir kısmının üretimi için yola çıkan tesisle birlikte Türkiye'nin ithalatını önemli ölçüde ikame etmeyi başarırken, bu alanda Türkiye'yi ihracatçı ülkeler arasında da konumlandıracağını vurguladı.

Uysal, dünyada endüstriyel biyoteknoloji pazarının 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 350 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı bilgisini de verdi.