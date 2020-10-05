ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Sağlık
  • Erciyes Üniversitesi, COVID-19 aşısında hayvan deneylerini tamamladı

Erciyes Üniversitesi, COVID-19 aşısında hayvan deneylerini tamamladı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Mayıs’ta hayvanlar üzerinde başlatılan COVID-19 aşısı denemelerinin olumlu sonuçlandığını belirterek, aşının İKUM’da insanlar üzerinde uygulanacağını açıkladı.

Erciyes Üniversitesi, COVID-19 aşısında hayvan deneylerini tamamladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından desteklenen projeler kapsamında COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesinin  kobay hayvanlar üzerindeki çalışmaları tamamlandı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “COVID-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde test çalışmaları başarıyla sonuçlandı. ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin, COVID-19 virüsüne karşı özverili bir çaba ile aşı geliştirme çalışmaları kapsamında virüsü hücre kültüründe izole edildi. Ardından başlatılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen çalışma ile üniversitemiz tarafından geliştirilen COVID-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması başarıyla tamamlandı.  İnsan denemeleri safhasının da ERÜ’de Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi’nde (İKUM) yapılması planlanıyor” dedi.

Kayseri

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap