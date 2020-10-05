Erciyes Üniversitesi, COVID-19 aşısında hayvan deneylerini tamamlandı

05 Ekim 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacılarının, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından desteklenen projeler kapsamında COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesinin kobay hayvanlar üzerindeki çalışmaları tamamlandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “COVID-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları üzerinde test çalışmaları başarıyla sonuçlandı. ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin, COVID-19 virüsüne karşı özverili bir çaba ile aşı geliştirme çalışmaları kapsamında virüsü hücre kültüründe izole edildi. Ardından başlatılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen çalışma ile üniversitemiz tarafından geliştirilen COVID-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. İnsan denemeleri safhasının da ERÜ’de Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Merkezi’nde (İKUM) yapılması planlanıyor” dedi.