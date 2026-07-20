Et yiyen çekirgeler öldürür mü, hastalık bulaştırır mı? Çekirge ısırığı sonrası ne olur?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dev çekirgelerin görüntüleri sosyal medyada yayılıyor. İstanbul'da panik oluşurken araştırmalar da hızlandı. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almaya çalışırken "Çekirgeler öldürür mü, hastalık bulaştırır mı", "Çekirge ısırığı sonrası ne olur" soruları art arda geliyor.

Et yiyen çekirgeler öldürür mü?

Et yiyen çekirgeler zehirli canlılar değildir. Bünyelerinde insanı öldürecek veya felç edecek bir zehir (toksin) barındırmazlar.

Çekirgeler hastalık bulaştırır mı?

Kene veya sivrisinekler gibi kan emici olmadıkları için, insanlar arasında kan yoluyla doğrudan bir salgın hastalık veya virüs taşıma/bulaştırma riskleri yoktur.

Çekirge ısırığı sonrası ne olur?

Çekirgeler durduk yere insanlara saldırmaz veya avlamak için yaklaşmazlar; dokunulmadığı sürece kaçmayı tercih ederler. Ancak bu canlıyı elinize alır, sıkıştırır veya tehdit hissettirirseniz savunma mekanizması olarak ısırabilirler.

Güçlü çeneleri nedeniyle ısırılan yerde arı sokmasına benzer keskin ve hissedilir bir acı oluşur.

Kızarıklık ve Hafif Şişlik: Isırılan bölgede cildin tepki vermesine bağlı olarak kısa süreli bir kızarıklık, şişlik veya kaşıntı meydana gelebilir.

Isırılan yeri vakit kaybetmeden bol su ve sabunla iyice yıkayarak dezenfekte edin.

Şişlik ve anlık acıyı hafifletmek için bölgeye temiz bir beze sarılı buz uygulayabilirsiniz.

Varsa yaranın üzerine batikon veya antiseptik bir krem sürerek mikrop kapmasını engelleyin.