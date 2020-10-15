Etil alkol - metil akol farkı nedir?

15 Ekim 2020

Türkiye'de son günlerde kaçak içki nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından etil alkol-metil alkol ayrımı araştırılıyor. Etil alkol olarak da anılan etanol, alkollü içeceklerin üretiminde kullanılırken, metil alkol kullanılarak üretilen kaçak içkiler, ölümlere neden oluyor.

Etil alkol renksiz, hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı olarak biliniyor. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türü olan etil alkol, aynı zamanda çözücü olarak da kullanılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde kullanılan el dezenfektanları jellerde de antiseptik olarak etil alkol kullanılıyor.

Diğer taraftan metil alkol olarak bilinen metanol ise en basit yapılı alkol türüdür ve geçmişte odun damıtılması ile elde edilmesinden ötürü odun alkolü olarak da bilinir.

Renksiz, uçucu ve zehirli bir sıvı olan metanolün çok az miktarı dahi zehirlidir ve kalıcı yaralara, deformasyonlara neden olabilir. İçilmesi körlüğe de neden olmaktadır.

İnsanlar için oldukça toksit olan metil alkolün 10 ml kadarı körlüğe neden olurken, 30 ml ve fazlası ölümcül olmaktadır. Etanol ağız yoluyla vücuda girdiğinde etanol zehirlenmesine neden olurken, merkezi sinir sistemine hasar verir. Yine gaz halinde vücuda girmesi de metabolik bozukluklara neden olur.

Metil alkol zehirlenmesinin başlıca semptomları ise merkezi sinir sistemi baskılanması, baş ağrısı, baş dönemsi, bulantı, koordinasyon kaybı ve sersemlik halidir. Çok yüksek dozlar bilinç kaybı ve ölüme neden olabilmektedir.