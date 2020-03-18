Evden çalışma, saç ektirmek isteyenler için fırsat sunuyor

18 Mart 2020

Koronavirüs her sektörü olduğu gibi sağlık turizmini de etkiledi. Yurtdışı uçuşlar yasaklandığı için yurtdışından hasta gelmiyor. Özellikle sağlık sektörünün estetik bölümünde hizmet veren kuruluşlar bu durumdan olumsuz etkilendi. Bilim insanları bu durumdan çok fazla olumsuz etkilenmemek için insanlara en az iki hafta evlerinden çıkmamasını salık veriyor. Dün tedbir paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşların en az üç hafta evden çıkmamasını tavsiye etti. Hal böyle olunca şirketler de yavaş yavaş evden çalışma sistemine geçmeye başladı.

Her sektör gibi başta saç ekimi olmak üzere sağlık sektörünün estetik bölümünün bu virüsün etki alanının dışında kalmasının mümkün olmadığını belirten Türkiye’nin önde gelen saç ekimi merkezlerinden Berkay Tulpar Clinic’in Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Tulpar ise bu durumu hem sektör hem de saç ekimi yaptırmak isteyenler için fırsata dönüştürmenin mümkün olduğunu söyledi.

koronavirüsten önce Türkiye’de her gün 1500-2000 adet saç ekimi yapıldığına dikkat çeken Tulpar şöyle konuştu: “2018 yılı verilerine göre sektörün 1,6 milyar doların üzerinde girdisi var. Hükümetimiz de sağlık turizmine teşvik ediyor. Ancak koronavirüs nedeniyle sektörde bu yıl önemli bir gelir kaybı yaşanacak gibi duruyor. Ancak her olumsuzluk içinde bir fırsat da barındırıyor. Şöyle ki; saç ektirmenin belli bir süreci var. En önemli evresi ise ilk 10 gün. Çünkü mümkünse 10 gün boyunca çok fazla dolaşmamak ve rahat bir süreç geçirmek gerekiyor. Özellikle ilk iki gün evden çıkmadan sırt üstü yatmak önemli. koronavirüs nedeniyle devletimizin evinizden çıkmayın mesajı verdiği bu günler saç ektirmeyi düşünenler için belki bir alternatif sunabilir. Düşüncesi olanlar bu süreçte hem saçını ektirebilir hem de zamanını daha iyi değerlendirebilir.”

Türkiye’ye imreniyorlar

Türkiye’nin sağlık turizmi konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Tulpar, “Özellikle saç ekimi konusunda Türkiye’nin kat ettiği yol, birçok ülkeyi imrendiriyor. Bunun başlıca iki nedeni var. Birincisi Türkiye’de saç ekim ücretleri dünyanın diğer ülkelerine göre çok uygun. İkincisi ve daha önemlisi ise Türkiye, son 15 yılda çok büyük bir atılımla ve özellikle İstanbul’da çok fazla sayıda saç ekimi yapıldığından dolayı tecrübesi çok artmış bir ülke” dedi.

Bundan 8-10 yıl önce Türkiye’deki saç ekim merkezi sayısının 5-6 olduğunu ve o dönemde Ortadoğu’dan gelen insanlarla gurbetçilere saç ekiminin gerçekleştirildiğini dile getiren Tulpar, “Bugüne gelindiğinde birçok işletme açıldı. Ülkede rekabetin de artmasıyla hem ücretler azaldı hem de bu rekabet başarıyı beraberinde getirdi. Yani Türkiye öyle bir atılım yaptı ki, dünyanın her yerinden saç ektirmek için geliyorlar. koronavirüs olmasaydı, bugün Türkiye’deki bütün işletmeler aralıksız olarak saç ekimi hizmeti vermeye devam ediyor olacaktı. Çünkü Türkiye çok iyi bir noktada ve fiyatlar çok uygun olduğu için insanlar Türkiye’yi tercih ediyor” dedi.

Merdivenaltı işletmelere dikkat

Bu gelişmenin olumsuz etkilerinin de olduğunu dile getiren Tulpar, “Bugün sadece İstanbul’da saç ekim merkezi sayısı 2 binin üzerine çıktı. Bunların çoğu merdivenaltı dediğimiz Sağlık Bakanlığı’ndan onay almamış işletmeler. Bir yandan rekabet kaliteyi geliştirirken diğer yandan haksız rekabet sektöre zarar veriyor” diye konuştu.

Hiçbir Avrupalı’nın ucuz diye bir sağlık hizmeti almayacağına dikkat çeken Tulpar, “Bugün Türkiye’ye Brezilya’dan bile müşteri geliyor. Çünkü biz Avrupalı’ya göre çok daha iyi yapıyoruz bu işi. Ancak saç ektirmek isteyen gerek yabancı ve gerekse yerli müşteri olsun, kesinlikle merdivenaltı yerlerden uzak durması gerekiyor. Hizmet alınan yerlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olması gerekiyor” dedi.

Bugünlere özel hizmet başlattı

koronavirüs nedeniyle kimsenin sokağa çıkılmak istemediğini de dile getiren Tulpar, Berkay Tulpar Clinic olarak bugünlere özel bir hizmet başlattıklarını da duyurdu. Saç ektirmek isteyenleri tamamen starilize edilmiş özel bir VIP araçla evlerinden alacaklarını ve işlem sonrası yine aynı araçla evlerine bırakacaklarını belirten Tulpar, “Böylece bizim kliniğimizde saç ekimi yaptırmak isteyenler saç ekimi öncesinde ve sonrasında taksi yada toplu taşıma ile seyahat etme riskini de ortadan kaldırmış olacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.