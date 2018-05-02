Eve yatırım 7 yılda en çok Türkiye’de kazandırdı

02 Mayıs 2018

Gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerin listesini yayımladı.

39 ülkenin yer aldığı araştırmaya göre, 2010-2017 yılları arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülke yüzde 106.8’lik artışla Türkiye oldu. Bir başka ifadeyle konut yatırımcısı son 7 yılda en çok Türkiye’de kazançlı çıktı. İkinci sırada yüzde 94.7 ile Brezilya, üçüncü sırada ise yüzde 82.2 ile İzlanda yer aldı.

Araştırmada OECD’deki ortalama yükseliş yüzde 24.7; Euro Bölgesi’nde ise yüzde 6.7 oldu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Ülke olarak, konut fiyatı artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladık” dedi.

Ülkelerin gayrimenkul pazarlarını analiz etmek için, satılık konut fiyatlarının yanı sıra kiralık konut fiyatlarında yaşanan hareketin de analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Taş, sözlerine şöyle devam etti:

"2010-2017 yılları arasındaki kiralık konut fiyatlarına baktığımızda da ilk iki sıranın Baltık ülkelerinden oluştuğunu, Türkiye’nin de yine ilk 3 ülke içinde yer aldığını görüyoruz. Kiralık konutta birinci sırada yüzde 123.1’lik yükselişle Estonya bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 75.6 ile Litvanya yer alıyor. Türkiye ise yüzde 58.5’lik artışla listenin üçüncü sırasında."

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

Konut en çok kazandıran yatırım aracı

Türkiye’de gayrimenkulün vatandaşlar arasında da bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ve son yıllarda yaşanan sürdürülebilir fiyat artışının da bu bakış açısını desteklediğini ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Konut fiyatlarındaki artışı analiz etmek için aslında birer, ikişer yıllık dönemlerden çok daha uzun vadeye bakmak gerekiyor. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki; Türkiye’de 10 yıllık dönemlerde gayrimenkul her zaman en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. OECD ülkeleri arasında ne kadar çok konut satışı gerçekleştirsek de dünyadaki marka şehirler arasında yerimizi daha iyi noktalara getirmek için yapacak çok iş var. 2017 yılı Küresel İnovasyon Raporu’nda (GII Report) Türkiye 43. sırada. Bu rapor neleri araştırarak hazırlanıyor? İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, ar-ge), Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre), Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret ve rekabet) ve İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi) gibi gelişmişliği gösteren konular. Konut ve inşaat sektörüne baktığımızda, 120 yıldır aynı iş modellerinin hakim olduğunu görüyoruz. Biz 3 yıl önce kendi içimizde AR-GE ekibimizi oluşturduk. Teknolojinin gayrimenkul sektörüne entegre olmasını hedefledik. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik, birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirdik. Teknoloji gerekliliktir, ihtiyaçtır, demirbaştır. Türkiye’nin rekabetçi bir seviyeye gelebilmesi için ise inovasyon şarttır. Gayrimenkul sektörünün işleyişinin sürdürülebilirlik açısından gelişmiş ülkelerdekine benzer bir yola girmesi gerektiği kanaatindeyim. Avrupa’da Yüksek kaliteli ofis pazarında yıllık kira rayiçlerinde Londra 1200 € ile birinci. Biz İstanbul olarak ilk 15’te yokuz ve değer olarak Londra’nın 4’te biri seviyesindeyiz. Aslında bu aynı zamanda bir potansiyel…” dedi.

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:

Konutta fiyat artışını 'Anadolu' sırtlayacak

Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe, 2000’li yıllarla birlikte başlayan dönüşüm sürecinin tün dünyaya örnek olduğunu ifade eden DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu başarının da gayrimenkul fiyatlarına yansıdığını ifade ederken, fiyatlardaki artışın gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizdi. Bugüne kadar Türkiye’deki konut fiyat artışını İstanbul’un sırtladığını ifade eden Ziya Yılmaz, “İstanbul’da özellikle Anadolu yakasındaki fiyatların zamanla Avrupa yakasını yakalayacağını hatta kısa bir zaman sonra da o seviyeleri geçeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla İstanbul’daki Anadolu yakası temelli değerlenme devam edecek. Fakat asıl hareket Anadolu’nun büyük şehirlerinde yaşanacak. Bunların başında da İzmir geliyor. Geçtiğimiz günlerde Knight Frank tarafından yayınlanan araştırmaya göre de İzmir 2017 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ikinci şehir oldu. Bu da İzmir’in, Anadolu’nun potansiyelini gösteren çok önemli bir veri. Bana göre, bugün gayrimenkul hâlâ en güçlü yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yeter ki doğru lokasyon, doğru şirket ve doğru fiyat bir araya gelsin…” diye konuştu.