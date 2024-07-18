Eyvah, COVID-19 geri döndü!
2020-2021 yıllarında dünyayı kapatan COVID-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ediyor. Yeni varyantın ismi FLiRT… Resmi verilere göre, COVID-19 şikayetiyle ABD’deki acil servislere yapılan başvurular bir hafta içinde yüzde 23.5 arttı. Uzmanlar uyarıyor: “Yaşlılar ile birden fazla kalp, akciğer ve böbrek hastalıkları olanlar dikkatli olmalı.”
Emre ERGÜL
Kabus geri döndü… Resmi olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020’de başladığını ve resmen 5 Mayıs 2023’te bittiğini duyurduğu, gayrıresmi olarak da 2020- 2021 yılları arasında dünyayı kapatan COVID-19 virüsü, yeniden ABD’nin gündeminde… Virüs, mutasyonlarla kendini yenilerken; “FLiRT” isimli yeni bir varyant ortaya çıktı…
İki mutasyonun teknik adlarının birleşiminden oluşan Flirt, nisan ayında ilk tespit edildiğinde, uzmanlar “Yazın vakalarda patlama olur” diyordu. İşte o gün geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı veriye göre, 1-6 Temmuz haftasında ülkedeki acil servislere COVID-19 şikayetiyle başvuranların oranı bir önceki haftaya göre yüzde 23.5 arttı.
Verilere göre, 30’a yakın eyalette bir önceki haftaya göre artış yüzde 20’nin üzerinde oldu. Rekor ise yüzde 82.9’luk artışla Mississippi’de görüldü. Onu yüzde 51.5’lik artışla Idaho takip etti.
Ünlü haber kanalı CNN de “COVID-19 geri döndü. Endişe etmeli miyiz?” başlıklı bir haber yayınladı. Rakamların endişe verici olduğuna işaret eden CNN, George Washington Üniversitesi’nden Dr. Leana Wen’in şu görüşlerini yayınladı:
-“CDC rakamlarına göre, COVID-19 enfeksiyonlarında yaz dalgasının ortasında olduğumuz görülüyor. Bu sürpriz olmamalı. Pandeminin başlangıcından bu yana, her yıl çok sayıda enfeksiyon dalgasına tanık oluyoruz; buna yaz aylarında zirve yapan da dahil. Bunun nedeni seyahatlerin artması ve sıcak hava nedeniyle daha fazla insanın kapalı mekanlarda toplanması.”
-“Özellikle endişelenmesi gereken kişiler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar veya birden fazla kalp, akciğer, böbrek ve diğer tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerdir. Aşı konusunda güncel olduklarından emin olmalılar, antiviral tedaviye erişim konusunda bir plana sahip olmalılar ve kalabalık kapalı alanlarda maske takmak, kapalı mekan yerine açık havada toplanmaya çalışmak gibi ek önlemleri dikkate almalılar.”
-“Göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biri, özellikle savunmasız bir aileyi veya arkadaşınızı ziyaret etmeden önce enfeksiyon olasılığınızı azaltmaktır. Bu ziyaretten bir hafta kadar önce, kapalı mekanlarda toplanmaktan kaçınabilir ve toplu taşıma araçlarında ve diğer kalabalık alanlarda maske takabilirsiniz. Ziyaretten hemen önce hızlı bir test yaptırmak, o hassas kişiye hastalığı bulaştırma riskinizi de azaltabilir.”
-“Yakında COVID-19 aşısının yeni bir formülasyonu çıkacak. Eylül ayında mevcut olması gerekir ve ağustos ayı başlarında mevcut olabilir."