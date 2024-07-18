Eyvah, COVID-19 geri döndü!

Emre ERGÜL

Kabus geri döndü… Res­mi olarak Dünya Sağ­lık Örgütü’nün 11 Mart 2020’de başladığını ve resmen 5 Mayıs 2023’te bittiğini duyur­duğu, gayrıresmi olarak da 2020- 2021 yılları arasında dünyayı ka­patan COVID-19 virüsü, yeniden ABD’nin gündeminde… Virüs, mutasyonlarla kendini yeniler­ken; “FLiRT” isimli yeni bir var­yant ortaya çıktı…

İki mutasyonun teknik adları­nın birleşiminden oluşan Flirt, nisan ayında ilk tespit edildiğin­de, uzmanlar “Yazın vakalarda patlama olur” diyordu. İşte o gün geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayınladığı veriye göre, 1-6 Tem­muz haftasında ülkedeki acil servislere COVID-19 şikayetiy­le başvuranların oranı bir önceki haftaya göre yüzde 23.5 arttı.

Verilere göre, 30’a yakın eya­lette bir önceki haftaya göre ar­tış yüzde 20’nin üzerinde oldu. Rekor ise yüzde 82.9’luk artışla Mississippi’de görüldü. Onu yüz­de 51.5’lik artışla Idaho takip etti.

Ünlü haber kanalı CNN de “COVID-19 geri döndü. Endişe etmeli miyiz?” başlıklı bir haber yayınladı. Rakamların endişe ve­rici olduğuna işaret eden CNN, George Washington Üniversite­si’nden Dr. Leana Wen’in şu gö­rüşlerini yayınladı:

-“CDC rakamlarına göre, CO­VID-19 enfeksiyonlarında yaz dalgasının ortasında olduğumuz görülüyor. Bu sürpriz olmamalı. Pandeminin başlangıcından bu yana, her yıl çok sayıda enfeksi­yon dalgasına tanık oluyoruz; bu­na yaz aylarında zirve yapan da dahil. Bunun nedeni seyahatlerin artması ve sıcak hava nedeniyle daha fazla insanın kapalı mekan­larda toplanması.”

-“Özellikle endişelenmesi ge­reken kişiler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar veya birden fazla kalp, akciğer, böbrek ve di­ğer tıbbi rahatsızlıkları olan ki­şilerdir. Aşı konusunda güncel olduklarından emin olmalılar, antiviral tedaviye erişim konu­sunda bir plana sahip olmalılar ve kalabalık kapalı alanlarda maske takmak, kapalı mekan yerine açık havada toplanmaya çalışmak gibi ek önlemleri dikkate almalılar.”

-“Göz önünde bulundurulma­sı gereken noktalardan biri, özel­likle savunmasız bir aileyi veya arkadaşınızı ziyaret etmeden ön­ce enfeksiyon olasılığınızı azalt­maktır. Bu ziyaretten bir hafta kadar önce, kapalı mekanlarda toplanmaktan kaçınabilir ve top­lu taşıma araçlarında ve diğer ka­labalık alanlarda maske takabi­lirsiniz. Ziyaretten hemen önce hızlı bir test yaptırmak, o hassas kişiye hastalığı bulaştırma riski­nizi de azaltabilir.”

-“Yakında COVID-19 aşısı­nın yeni bir formülasyonu çıka­cak. Eylül ayında mevcut olması gerekir ve ağustos ayı başlarında mevcut olabilir."