Farelerde sistein engellemesiyle hızlı kilo kaybı: Yeni zayıflama yöntemlerinin kapılarını aralıyor

Çalışmada, sistein adı verilen bir amino asidin devre dışı bırakılması sonucu farelerin vücut kütlesinde sadece bir hafta içinde %30 oranında kayıp gözlemlendi. Araştırma ekibi, farelerin diyetinden çeşitli amino asitleri çıkardı ve genetik değişiklikler yaparak bu bileşenlerin üretimini engelledi. En belirgin etki, sistein eksikliği ile görüldü.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, sistein engellemesinin, farelerin vücut ağırlığındaki azalmanın temel nedeni olduğu vurgulandı. Bilim insanları, bu değişimin, koenzim A adı verilen bir molekülün miktarındaki azalmaya bağlı olduğunu belirtti. Koenzim A’daki düşüş, vücutta enerjiyi depolayan adenozin trifosfat (ATP) üretiminin azalmasına yol açtı ve fareler karbonhidratlardan enerji alamayarak depolanmış yağları yakmaya başladılar. Ayrıca, sistein eksikliği, hayvanların stres hormonu salgılamasına ve iştahlarının azalmasına neden oldu.

Araştırmanın ortak yazarı Evgeny Nudler, “Bu şaşırtıcı bulgular, düşük sistein seviyelerinin farelerde hızlı yağ kaybına yol açan biyolojik bir yolak ağını aktive ettiğini ortaya koyuyor” dedi. Ancak, araştırmacılar, bu bulguların doğrudan insanlara uygulanmasının pek mümkün olmadığını belirtiyor. Çünkü sistein, pek çok besinde bulunan bir amino asit olup, tamamen kesilmesi sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, vücudun bu amino asidi üretmesini engellemek de ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Buna rağmen, bilim insanları, çalışmanın zayıflama araştırmalarında yeni bir kapı araladığını vurguluyor. Gelecekte, genetik değişikliklerle sistein üretiminin kontrollü bir şekilde engellenmesiyle benzer kilo kayıplarının insanlar üzerinde elde edilebileceği öngörülüyor.

Makalenin bir diğer yazarı Dan Littman, “Farelerde sistein eksikliği ile kilo kaybının beslenmeye ve genetik değişikliklere bağlı olduğunu gözlemledik. Artık, bu sürecin bazı kısımlarını devreye sokarak, insanlarda da benzer kilo kaybı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Araştırmacılar, bu keşfin, gelecekte daha etkili ve güvenli zayıflama tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayabileceğini belirtiyor.