Fast-food zinciri fare istilası nedeniyle şubesini kapattı

İngiltere’de 70’ten fazla şubesi bulunan fast-food zinciri Leon, Londra’daki King’s Cross istasyonunda bulunan restoranını kapatmak zorunda kaldı. Kapıdaki duyuruda şubenin “bazı iyileştirme çalışmaları” nedeniyle kapalı olduğu yazsa da, olayın gerçek nedeni daha sonra ortaya çıktı.

Yerel yetkililer tarafından restoran için “Acil Gıda Hijyeni Yasaklama Kararı” verildi. Yapılan denetimlerde işletmede kontrolsüz şekilde yayılan fare faaliyetleri tespit edildiği ve bunun halk sağlığı için “acil risk” oluşturduğu belirtildi.

Fareler mutfak ekipmanlarının yanında görüldü

Denetim raporuna göre farelerin restoranın birçok bölümünde görüldüğü ve özellikle gıda hazırlama ekipmanlarının yakınında dolaştığı belirlendi. Bu durumun ciddi hijyen ihlali oluşturduğu vurgulandı. Yetkililer, mevcut koşullar altında işletmenin açık kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

İngiltere’de yürürlükte bulunan Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetmeliği kapsamında, kamu sağlığı açısından risk oluşturan işletmelerin faaliyetleri anında durdurulabiliyor. Bu karar doğrultusunda restoranın, sorun tamamen çözülene kadar yeniden açılması yasaklandı.

Şirket: Temizlik bizim için öncelik

Leon’un kurucu ortaklarından John Vincent ise yaptığı açıklamada restoranların hijyen standartlarının şirket için en önemli öncelik olduğunu söyledi. Vincent, sorunun çözülmesi için franchise ortağı ve ilgili kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Şirket yetkilileri, fare istilasının ortadan kaldırılması ve hijyen koşullarının yeniden sağlanmasının ardından şubenin tekrar hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.