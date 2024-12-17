Faydası çok! Siirt'te yetişiyor, kilosu 900 liradan gidiyor

Siirt’te kilosu 900 liradan satılan 'menengiç' yani fıstığın aşılanmamış hali, 'bıttım' olarak da adlandırılıyor. Tadı kadar sağlığa faydasıyla bilinen ürün, çerez, kahve ve ilaç olarak tüketilebiliyor.

Saçları besleyen, ciltteki yaraların iyileşmesine katkıda bulunan 'menengiç' sabun yapımında kullanılıyor. Şehrin Tillo ilçesindeki bıttım ağaçlarının koah hastalarına iyi geldiği söyleyen Siirt Esnafı Yakup Özkoyuncu, her derde deva ürünün özellikleri hakkında bilgi veriyor:

“Bıttım fıstığın yabanisi olarak bilinir. Bıttım aşılandıktan sonra fıstık haline gelir. Bıttım ağaçları özellikle Tillo ilçesinde koah hastaları için iyi geldiği söyleniyor. Bıttımın çok faydası vardır. Mesela sabun yapımında, saç dökülmesine ve cilt yaralarına iyi geliyor. Menengiçte ezildiği zaman kahve yapılıyor. Yeşil bıttım 900 lira, tuzlu bıttım 600 lira menengiç ise 350 lira” dedi.