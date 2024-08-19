Filipinler’de bu yıl ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesine yol açan maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha tespit edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl aralık ayından bu yana ülkede ilk kez maymun çiçeği vakasının görüldüğü belirtildi. Hastanın yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan 33 yaşındaki Filipinli bir erkek olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün türünün belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastadaki semptomların 1 haftadan uzun bir süre önce ateşle birlikte görülmeye başladığı, 4 gün sonra vücudunun bazı kısımlarında döküntüler oluştuğu belirtildi.

Küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, 14 Ağustos’ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos’ta İsveç’te maymun çiçeği vakasının görüldüğü, vakanın maymun çiçeği virüsünün Clade I varyantı olduğu ve virüsün Afrika dışında ilk kez tespit edildiği belirtilmişti. Virüsün söz konusu türünün yakın temas yoluyla kolayca yayılması küresel çapta endişelere yol açmıştı.