Gaziantep, 10 bin sağlık turistini ağırlamaya hazır

Talip ÖZTÜRK / GAZİANTEP

Üretim ve ihracatta Ortadoğu’nun üssü olan Gaziantep, sağlık turizminde de aynı hedeflerle ilerliyor. Son yıllarda ciddi sağlık yatırımlarının yapıldığı kente, kamu ve özel sektör eliyle 65 yeni sağlık tesisi kazandırıldı. Son 10 yılda Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Suriye ve Azerbaycan’dan 15 bin hastanın tedavi edildiği kentte, sağlık turizminde yaşanan eksikler de kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla giderilmeye başlandı. Tüm bu hazırlıklardan sonra Gaziantep’in hedefi, her yıl 10 bin sağlık turistini tedavi etmek…

Kentin sağlık turizmi potansiyelini, altyapısını ve kalitesini artırmanın yanında pastadan aldığı payı da artırmak amacıyla 2019 yılında kurulan Gaziantep Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği’nin (GUSAT) Başkanı Yusuf Ziya Yıldırım, kentte 2022 yılı Mart itibariyle 3’ü aracı kuruluş, 17’si hastane olmak üzere 20 kuruluşun sağlık turizmi yetki belgesi sahibi olduğunu söyledi. Belge almak isteyen kuruluş sayısının her geçen gün arttığını belirten Yıldırım, bu yıl fizibilite ve teknik destek konularında projeler hayata geçireceklerini kaydetti. Hedef pazarlar olarak Ortadoğu ve Avrupa olarak belirlediklerini anlatan Yıldırım, “Bu ülkelere ziyaretlerinde bulunup burada potansiyel gördüğümüz kurum ve kuruluşları ilimize davet edeceğiz. İlimizin sağlık altyapısı ve potansiyelini tanıtacağız” dedi.

Gaziantep’te bu alanda yürütülen çalışmaların bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Şu an istediğimiz noktada olmadığımızı söyleyebiliriz ancak ibre yönünü yukarıya çevirdi. Genç ve istihdam edilebilir bir nüfusumuz var. Bölgede önemli üniversite hastanelerine de sahibiz.”

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ise kentte devam eden hastane inşaatlarının tamamlanmasıyla sağlık turizminde daha da güçleneceklerini anlattı. Özellikle bin 875 yataklı Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasıyla Gaziantep’e kalite anlamında seviye atlatacağını aktaran Mutlu, “Aynı zamanda ilimizde özel hastaneciliği de canlandıracak. Rekabetin olduğu yerde hizmet çok daha üst seviyeye taşınacak” dedi.

Kentin sağlık alanında hekim kadrosu ve altyapısıyla Avrupa ve gelişmiş birçok ülkeyle aynı hizmetleri sunacak donanıma sahip olduğunu bildiren Mutlu, “Her şeyi yapabilecek durumdayız. Ayrıca daha ucuza yapabileceğiz. Sağlık turizmine yönelik çok önemli yatırımlar yapacağız” ifadelerini kullandı.

“En büyük sorun olan ulaşım çözülüyor”

Kentin, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, estetik işlemleri ve organ nakli alanlarında öne çıktığını anlatan GUSAT Genel Sekreteri Emine Gerçek, kentin en büyük eksiğinin ulaşım olduğunu kaydetti. Gerçek, bu anlamda bu yıl içerisinde Avrupa ve Ortadoğu’dan 15 noktadan kente direkt uçuş seferlerinin başlamasının sevindirici olduğunu aktardı. Gerçek, kentin coğrafi özellikleriyle de önemli avantaja sahip olduğunu kaydederek, “Direkt sefer sayısının artırılması için de girişimlerimizi artıracağız. Hastane ve aracı kuruluşlarımızda altyapı çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. 20 kuruluşumuzda da iletişimden finansa kadar gerekli altyapı sağlanmış durumda. 2022 yılı Gaziantep için sağlık turizminde sıçrama yılı olacak” şeklinde konuştu.