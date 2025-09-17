Gaziantep’te 6 ay boyunca hıçkıran kadın çilesinden ameliyatla kurtuldu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce yemek yerken başlayan hıçkırığın bir daha hiç durmamasıyla büyük bir sağlık sorunu yaşamaya başladı. Neredeyse her nefes alışında hıçkıran Musa, birçok hastaneye başvurmasına rağmen tanı konulamadı.

İlk kez uygulanan tedavi

Yaklaşık bir ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvuran hasta, Göğüs Cerrahisi Polikliniği’nde muayene edildikten sonra yatırıldı. Beş gün önce gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Musa için, uzman hekimler ilk kez uygulanan bir yönteme başvurdu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Bayrakçı, “Diyafram kasının sinir uçlarını genişlettik ve aktivasyonunu kontrol altına aldık. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi. Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları vardı, onlar da düzeldi” dedi.

“Hayatı zindan etmişti”

Bayrakçı, bugüne kadar hıçkırık şikâyetiyle gelen hastaları genellikle ilaçla tedavi ettiklerini belirterek, “İlk kez bu kadar uzun süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık. Ona hayatı zindan eden bir durum söz konusuydu, sonuç almaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Hastaneden açıklama

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu, Musa’nın yaşamını büyük ölçüde etkileyen bu durumun nadir görüldüğünü belirterek, “Hekimimiz de bu ameliyatı ilk kez yaptığını söyledi. Hastanemizde çok farklı vakalar görebiliyoruz” diye konuştu.

Sağlığına kavuştu

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Rokan Musa ise yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Artık normal şekilde yemek yiyebiliyorum, uyuyabiliyorum. Doktorlarıma çok teşekkür ederim” dedi.