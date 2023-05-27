Gece yeme sendromu sağlık sorunlarına yol açıyor

Sağlıklı bir yaşam için uzmanlar uyumadan en az 2 – 3 saat önce yemek yemeyi kesmek gerektiğini belirtiyor. Gece uyumadan bir şeyler yemek istemek ve buna karşı koyamamak gece yeme sendromu olarak adlandırılıyor ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle sık görülen uyku bozuklukları ile birlikte gelişiyor.

Düşük benlik saygısı

Uyku düzensizliği, uykusuzluk, stres, depresyon, anksiyete, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve düşük benlik saygısı bu sendromu tetikliyor. Bloom Psikoloji’den Diyetisyen Ece Geçili, “Gece yeme sendromunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Yapılan araştırmalar gece yeme bozukluğu vakasına bağlı tek bir neden olmadığını, ancak birçok değiştirilebilir neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenleri fizyolojik, biyolojik ve çevresel olarak sıralayabiliriz” diyor.

“Kontrolsüz kiloya neden oluyor”

Gece yeme sendromunun kontrolsüz kilo alımı ve obeziteye neden olabileceğini belirten Geçili : Gece yeme sendromu tedavi edilmediğinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yapılan araştırmalar gece yeme sendromuna sahip bireylerin diyabet, obezite, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları açısından risk altında olduklarını gösteriyor.

Gece yeme sendromuna sahip olduğunuzu nasıl anlarsınız?

-Sabahları iştahsızlık

-Akşam yemeğinden sonra günlük gıda alımınız en az yüzde 25 veya daha fazla

-Akşam yemeği ve uyku arasında aşırı yeme dürtüsü

-Haftada dört veya beş gece uykusuzluk veya uykudan uyanma

-Uyumak veya tekrar uyumak için yemek yemenin gerekli olduğuna dair bir inanç

Gece yeme sendromu nasıl önlenir?

Gece yeme sendromunda ilk hedefin yeterli ve dengeli bir beslenme modeli olduğu belirtilirken kişinin ana öğünlerini atlamaması ve düzenli beslenmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Kişiye özel hazırlanan beslenme programına ek olarak psikolojik ve farmakolojik bir tedavi yöntemi de önemli.

-Gün içerisinde yeterli ve dengeli beslenilmeli,

-Ana öğünler kesinlikle tüketilmeli, öğün atlanmamalı

-Kişiyi bu duruma iten durumlar, stres faktörleri belirlenmeli

-Akşam öğünlerinde gereğinden fazla karbonhidrat tüketilmemeli

-Uykudan 2-3 saat önce sıvı alımı azaltılmalı

-Gün içerisinde yeterli protein alımına dikkat edilmeli

-Ara öğünlerde lifli besinler tüketilmeli

–Yatmadan en az 2-3 saat önce son öğün tüketilmiş olmalı

“Gece yeme sendromunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Yapılan araştırmalar gece yeme bozukluğu vakasına bağlı tek bir neden olmadığını,

ancak birçok değiştirilebilir neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenleri fizyolojik, biyolojik ve çevresel olarak sıralayabiliriz.”