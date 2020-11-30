"Gelişmiş ülkelerde aşılamalar 2021 ortasında önemli ilerleme sağlayacak"

Goldman Sachs raporunda, ABD'de yüksek riskli grupların COVID-19 aşısını Aralık ayı ortasından itibaren almaya başlayacakları tahmin edildi. ABD ve Kanada'nın nisan ayı itibarıyla nüfuslarının yarısına kadarını aşılamış olacağı öngörüldü.

Goldman, Birleşik Krallık'ın aynı orana mart ayında AB, Avustralya, Kanada ve Japonya'nın ise mayıs ayında ulaşacaklarını öngördü. Aşılamalar ile küresel büyümede 2. çeyrekten itibaren kayda değer hızlanma olacağını tahmin etti.

Değerlendirmede aşılamaların daha yavaş gerçekleşmesinin ise anılan tahminler için aşağı yönlü risk olacağı belirtildi.