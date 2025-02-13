Genç hemşirenin ölümü salgını mı işaret ediyor? Domuz gribi kabusu geri döndü...

Kış aylarının gelişiyle birlikte domuz gribi, influenza, rhinovirüs, corona ve RSV vakaları acillerde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Gün geçtikçe arttığı gözlemlenen H1N1 vakaları ise ölümle sonuçlanma potansiyelinin yüksek oluşundan dolayı büyük önem taşıyor.

Son olarak 32 yaşındaki genç bir hemşirenin Amasya'da H1N1'den dolayı tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetmesi tüm dikkatleri bu virüse çevirdi... Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu anda grip salgınının devam ettiğine, en çok da H1N1 denilen halk arasında domuz gribi olarak bilinen türe rastlandığına dikkat çekti.

Bu semptomlara dikkat!

Domuz gribinin özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini belirten Dr. Özlü, "H1N1'e yönelik acil başvurular çok arttı. Hastalar kalp yetmezliği, KOAH alevlenmeleri, astım atağı ile geliyorlar. Bütün dengeleri bozuyor. Böbrek yetmezliği ya da şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda bir dengesizlik, alevlenme oluyor. Nefes darlığı, hırıltı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Hastalar ’ateş, üşüme, titreme, halsizlik, kırgınlık, yaygın kas eklem ağrıları, kemiklerim ağrıyor, sırt ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor’ şeklinde ifade ediyorlar. Bütün bu sıkıntılarla epeyce hastamız şu anda var. Hem yatarak tedavi gören hem ayakta, acilde görüp değerlendirdiğimiz hastalarımız var" dedi.

H1N1'den korunmak için...

Tüm yurdu etkisi altına alan ciddi bir salgına döüşmemesi için yapılması gerekenleri anlatan Dr. Özlü, alınabilecek önlemleri şu başlıklarla sıraladı:

- Kalabalık, iyi havalandırılmayan ortamlarda bulunmamaya özen gösterin.

- Hasta olan kişilere yaklaşmayın.

- El hijyenine ve temizliğe dikkat edin.

- Hastaysanız topluma karışmayın ve mutlaka maske kullanın.

Ölümle sonuçlanan vakalarda risk grupları çoğunlukta...

Hastalardan alınan örneklerde domuz gribine çok rastlandığına dikkat çeken Özlü, "Sağlık Bakanlığı’nın verilerini takip ediyoruz. Son haftalarda Türkiye’den alınan örneklerde domuz gribine çok rastlanıyordu. Aşağı yukarı en sık rastlanan virüs. Sadece domuz gribi değil, influenza A, yanında influenza B de var, rhinovirüsler var, RSV var, diğer korona virüsleri var. Diğer virüsler daha az miktarda var ama şu anda en çok gördüğümüz H1N1, yani halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüs. Vakaları daha çok buna bağlı görüyoruz. Özellikle risk gruplarında ağır seyredebiliyor, uzun sürebiliyor" şeklinde konuştu.