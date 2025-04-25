Gençlere dijital tuzak: Kumar bağımlılığı sessizce yayılıyor

Yaşar Üniversitesi ve Yeşilay iş birliği ile düzenlenen 4. Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı “Dijital Kumar Bağımlılığı” başlığı altında gerçekleşti. Yeşilay Danışmanı Enes Kaan Karaçengel, dijital kumar bağımlılığının dijital teknolojilere daha hakim oldukları için en fazla 18-35 yaş aralığında görüldüğünü belirtti.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen çalıştayda, dijital bağımlılık ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Ayrıca afiş tasarım atölyesi düzenlendi. Çalıştayın yürütücülüğünü üstlenen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferah Onat, dijital kumar bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Doç. Dr. Ferah Onat, “Özellikle gençleri etkisi altına alan dijital kumar bağımlılığına dikkat çekmek için en etkili yollardan birinin afiş hazırlamak olduğunu düşündük. Bu nedenle afiş tasarım atölyesi de gerçekleştirdik” dedi.

"Kumar oynama, bir dürtü bozukluğu"

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde danışman olarak görev yapan klinik psikolog Enes Kaan Karaçengel, kumar oynama davranış bozukluğunun aslında bir dürtü bozukluğu olduğunu belirterek, “Bağımlılık kullanılan bir madde, alkol, ya da ilacın üzerinde kontrolün kaybedilmesi olarak tanımlanırken, kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her davranış bağımlılık oluşturma riski taşır.

Kişiler hayatta birçok şeye karşı kullanım veya davranış bozukluğu geliştirebilirler. Bağımlılık temelde bir beyin hastalığıdır” dedi.

Bağımlılığı tespit etmek için...

Karaçengel bağımlılık durumunun nasıl tespit edilebileceğine de değinerek şu bilgileri verdi:

“Bağımlılığı tespit etmek için; son bir yıl içinde ne sıklıkla madde kullanım bozukluğu veya davranış bozukluğunun olduğu, maddeyi kestiğinde/ davranışı bıraktığında; uykusuzluk, terleme, sinirlilik, titreme gibi belirtiler yaşanması, kullandığı için hayatındaki hobi ve sosyal ilişkilerden vazgeçmesi, beden ve ruh sağlığını olumsuz etkilemesi, kullanımın veya davranışın aile, arkadaşlık, okul-iş hayatına olumsuz etkileri olması, sık sık başarısız bırakma girişiminin olması gibi bazı kriterlerimiz var. Bunlardan üç kriteri karşılamak bağımlılık davranış bozukluğunu ortaya koyar.”

"Gelirlerini arttırmak yerine kumar batağına saplanıyorlar”

Dijital kumar bağımlılığının özellikle 18-35 yaş aralığında görüldüğünü ifade eden Enes Kaan Karaçengel, “18-35 yaş aralığında dijital kumar bağımlılığı daha ileri yaşlara göre 10 kat daha fazla görülüyor.

Teknolojiyi çok iyi bilmeleri, akıllı telefonlar kullanmaları en önemli etkenler. Diğer taraftan paranın sanal ortamda transfer edilmesi nedeniyle bireyler aslında ne kadar çok para kaybettiklerini anlamıyor. Asgari ücret gibi belirli bir geliri olan bireylerde dijital kumara yönelim daha fazla oluyor. Maddi açıdan geçinemediklerini ve bu yolla gelirlerini artırmayı amaçladıklarını gözlemliyoruz. Ancak gelirlerini arttırmak yerine kumar batağına saplanıyorlar” diye konuştu.

Ev gençleri hedefte

Ülkemizde son yıllarda sayıları giderek artan ev gençlerinin de dijital kumar tuzağına sıklıkla düştüklerini vurgulayan Karaçengel şöyle devam etti:

“Son yıllarda Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda yer alabilen gençler eve kapanıyorlar, onlara ‘ev genci” deniyor. Bu gençler çevrimiçi dijital kumar oynatan platformlar için de iyi bir hedef kitle durumunda.

Genellikle bilgisayar oyunu bağımlılığıyla başlayan bu süreç, ufak miktarlarla gençleri kumara sürüklüyor. 15-16 yaşlarından itibaren gençler dijital kumara yöneliyor. Diğer taraftan bu sitelerin çoğu yasal olmayan siteler. Bu dolandırıcılığa da kapı açıyor. Kumarhanelerin yasak olduğu ülkelerde kumar oyunları çevrimiçi platformlarda oynanıyor. Bu siteler yasal olmadığı için de bazen oyuncular paralarını bu sitelere kaptırabiliyor. Hak arama durumu da olamıyor.”

Karaçengel, dijital bağımlılıkla mücadele noktasında ise yapılacak bilinçlendirme çalışmalarının ve tedavi süreçlerinin dışında en önemli kriterin kişinin bağımlılıktan kendisinin kurtulmak istemesi olduğunu söyledi.