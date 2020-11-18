Genveon İlaç, Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın aldı

Genveon İlaç, yaptığı açıklama ile büyüme hedefleri doğrultusunda Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 300 çalışanı ile 123 ülkeye üretim yapmak için GMP ruhsatı olan ve 83 ülkeye aktif üretim yapan tesisi satın alan Genveon İlaç, ulusal ve uluslararası pazar payını artırarak dünyanın gelişmiş ülkelerinin de içinde yer aldığı birçok ülkeye ilaç tedarik edecek.

Bu satın alma ile birlikte Genveon İlaç, tüm dünyaya ilaç üretmeyi ve 2021 yılı cirosunu 500 milyon TL’ye taşımayı hedefliyor.

“Türkiye ilaç sanayisi için dev bir adım attık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genveon İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir üretim tesisi için uzun süren bir araştırma ve fizibilite sürecine girdiklerini söyledi.

Çalışmaların sonrasında Novartis’in Gebze’deki üretim tesisini satın alma kararı verdiklerini açıklayan Karaağaç, "20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren yeni tesisimiz, 123 ülkeye ürün üretmek için GMP ruhsatlı olup; Japonya, Avusturalya, Kore, Filipinler, Brezilya, Kanada, Almanya ve bazı Avrupa ülkeleri gibi dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin de aralarında olduğu 83 ülkeye aktif olarak üretim yapıyor. Tesis, sürdürülebilir ve başarılı bir kalite performansı geçmişine sahip. Dünya ilaç pazarı için son derece kritik ve değerli olan bu tesisi satın alarak Türkiye ilaç sanayisi için dev bir adım attığımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Satın alma ile var olan üretim ve ihracat gücünü de devam ettireceğiz“

Tesisin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda yerli ve yabancı ilaç firmaları için üretim yapabileceğini belirten Karaağaç, “Tesiste hem Genveon hem de Novartis ürünlerini üreteceğiz. Ayrıca bünyemize farklı firmaların ürünlerini de dahil etme hedefliyoruz. Tesisimizin yıllık 3 milyar bulk ürün üretimi ve yaklaşık 50 milyon kutu üretimi kapasitesi bulunuyor. Tesisimizde, granülasyon, tablet baskı, kaplama, pellet kaplama, kapsül dolum, yarı katı, supozituvar, likit üretim ve paketleme yapabiliyoruz. Bu satın alma ile var olan üretim ve ihracat gücünü de devam ettireceğiz.” dedi.

ABD’yi ihraç listesine katmayı hedefliyor

Tesiste yeni bir Ar-Ge merkezi kurma hedefleri olduğunu ve yaklaşık 20 kişilik bir Ar-Ge ekibinin oluşturulmaya başlandığını söyleyen Karaağaç, şunları kaydetti: “Ar-Ge Merkezi kurma hedefimiz doğrultusunda altyapı, makine ve teçhizat alanında oldukça büyük bir yatırım yaptık. Bu yatırımımızla teknoloji transferleri ve yeni ürün geliştirmelerini de hızla artıracağız. Yatırım hedefimizde de yeni ürün ve yeni ihracat pazarları bulunuyor. Tesisimiz halihazırda başta Japonya, Kanada, Güney Kore olmak üzere birçok Avrupa ülkesi de dahil 65 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Tesisimizin yer aldığı arazi üzerinde Ar-Ge ve kapasite artış hedeflerimiz çerçevesinde, ülkemizin ihtiyacı olan yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Ayrıca orta vadeli hedefimiz arasında da FDA (Food and Drug Administration) onayına başvurarak Amerika Birleşik Devletleri’ni de ihraç listemize eklemek istiyoruz.”