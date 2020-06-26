Gıda takviyesi ürünlerine olan yoğun talep sahteciliği artırdı

26 Haziran 2020

Mehmet KAYA/ANKARA

COVID-19 salgını döneminde gerek bağışıklığın güçlendirilmesi, gerekse beslenmeye yönelik olan endişeler gıda takviyesi ürünlere talebi artırdı. Sektörde, eczaneler dışında ancak Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde internet üzerinden satılabilecek ürünler olmasına rağmen bu tür ürünlerin alışveriş sitelerine kadar yayıldığı görüldü. İthalatçı ve üretici firmaların internet siteleri üzerinden satışı kontrol altına alma çabasına karşılık iskontolu ürünlerin bazı son satıcılar tarafından düşük fiyatlarla satılmaya başlandığı belirtildi. Yetkililer internet üzerinden yapılan alışverişin artmasıyla sahtecilik yanında usule uygun olmayan satışların ve fiyat bozucu kampanyaların devreye girdiği belirtiyorlar.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, kontrolsüz satışın halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, aldatıcı reklamlar yapıldığını, hatta ilaç etken maddeli ürünlerin satıldığını belirterek, “İnternette satılan gıda takviyeleri, takviye edici gıdalar zehir saçıyor. Bitkisel ilaçların ruhsatını Sağlık Bakanlığı vermeli” dedi.

DÜNYA’ya bilgi veren sektör yetkilileri son dönemde firmaların son satış noktasına indirim unsuru olarak verdiği ürünlerin internette pazar satış fiyatından daha düşük fiyatla satıldığı, hatta bazı ithalatçı firmaların yan şirket kurarak internet satışına başladığı belirtildi. Diğer yandan, bu tür ürünlerin kontrolsüz kullanımına yönelik endişe de oluştu. Hekim ya da eczacı gibi sağlık personeli çalışanlarının tavsiyesiyle kullanılması gereken ürünlerin, internet üzerinden çoğu yanıltıcı reklamlara dayalı olarak alınarak kullanılmasının da sakıncalı olduğu belirtildi.

TEİS: Halk sağlığı olumsuz etkileniyor



TEİS Başkanı Nurten Saydan, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılması ve perakendesinin de kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. “Gıda takviyesi adı altında ilaçların televizyon, internet ve market gibi yerlerde reklamlarının yapılıp kontrolsüz şekilde satılması halk sağlını olumsuz yönde etkiliyor” diyen Saydan, eczacıların bu tür ürünleri satarken sağlık unsurunu dikkate aldıklarını, bireylerin kontrolsüz sağlıksız kullanımını engellediklerini hatırlattı.İnternet ve diğer kontrolsüz ortamlardaki satışlarda aldatıcı reklamların da yapıldığını belirten Saydan, bazı ürünlerde ilaç etken maddesinin bulunduğunu da hatırlatarak, “Bu tip ürünlerde çoğunlukla sildenafil, sibutramin, tadalafil vb. gibi ilaç etken maddeleri bulunuyor. Örneğin, zayıflama ilaçlarında kullanılan sibutramin etken maddesi ölümcül yan tesiri olduğu için tüm dünyada yasaklı durumda olmasına rağmen bitkisel diye piyasaya verilen zayıflama ürünlerinin çoğunun içine konulduğu yapılan tahlillerde ortaya çıkmış durumda. İlacın eczaneler dışında satılması halk sağlığını, telafi si olmayacak şekilde olumsuz etkileyecektir” dedi.