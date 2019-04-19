Gömlek kralından 'kök'ten farkındalık

19 Nisan 2019

Löseminin milyonda bir görülen saldırgan bir türüne yakalanan 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kampanya ile 3 ayda 150 bin kök hücre numunesi toplandı. Fakat Öykü gibi donör bekleyen binlerce çocuk daha var.

Bu farkındalığa dikkat çekmek isteyen Türkiye'nin en büyük gömlek üreticilerinden Tudors, CEO'su Yaşar Ayaydın'ın öncülüğünde harekete geçti ve tüm çalışanlarını kök hücre bağışına davet etti. Ayaydın'ın çağrısı sonrası 100'den fazla Tudors çalışanı Kızılay'a kök hücre bağışında bulundu.

Tudors CEO'su Yaşar Ayaydın farkındalık kampanyasını, “Öykü gibi löseminin pençesindeki binlerce çocuğun hayatı sadece bir ufak farkındalığa bağlı. Elbette her bireyin tek tek bunun çözümü konusunda farkındalığa sahip olması önemli. Fakat bizim gibi şirketlerin bu farkındalığa öncülük etmesi daha da önemli. Tek seferde yüzlerce çocuğa umut olabilecek farkındalığa ve kök hücre bağışına sektörümüzdeki diğer şirketleri de davet ediyoruz. 'Haydi sen de elini uzat, kök hücre bağışında fark yarat' diyoruz” sözleriyle özetledi.