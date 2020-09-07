Grip aşısı kimlere yapılmalı, nerede yapılır?

07 Eylül 2020

Pandemi sürecinde vaka sayılarında yeniden artış yaşanırken, vatandaşlar grip aşısı yaptırarak bu süreçte kendilerini korumak istiyor. Diğer yandan aşıya olan talepteki artış nedeniyle grip aşısı bulmak zorlaşıyor. Bu süreçte grip aşısı yaptırmak isteyenler, grip aşısı hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Grip aşısı gripten korunmayı sağlıyor. Bu aşı ile dolaşımda saptanan virüslere karşı yüzde 50 ila 80 oranında koruma sağlanıyor. Sağlıklı yetişkinlerde aşının koruyucu etkileri artarken, yaşlılarda ise koruyuculuk daha düşük düzeyde olmaktadır. Yine de grip aşısı komplikasyonları ve ölümleri azaltmaktadır.

Grip aşısı her yıl yaptırılmalı mı?

Grip virüsü yıllar içinde değişebilmektedir. Buna bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü de aşının içeriğini değiştirmekte ve daha etkili hale getirmektedir. Bu nedenle grip aşısı, yapıldığı sezon için etkili olmaktadır. Daha önce yapılan aşıya rağmen her yıl grip aşısı yaptırılması önerilmektedir.

Grip aşısını ne zaman yaptırmalı?

Grip aşısı koruyucu etkisini yapıldıktan iki hafta sonra göstermektedir. Bu nedenle grip aşısı için en uygun zaman gribal salgınların artışının yaşandığı kış dönemi öncesinde, Ekim ve Kasım aylarıdır. Diğer yandan mevsime bakılmaksızın gribe karşı etkin bir koruma sağlaması için her dönem grip aşısı yaptırılabilir.

Koruyucu etkisi ne kadar sürer?

Grip aşısının koruyucu etkisi 6-8 aydır.

Grip aşısı kimlere yapılmalıdır? Emziren anne grip aşısı olabilir mi?

Grip aşısı 6 aydan küçük çocuklar, hamileliğinin il 3 ayının içinde bulunanlar, ciddi yumurta alerjisi ya da aşıda bulunan bir maddeye alerjisi olanlar ve herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi alerji öyküsü olanlara yapılmamalıdır.

Grip aşısının yan etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Grip aşısı nerede yapılır?

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.