Gripten doğal yöntemlerle korunmanın kolay yolu

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu dönemde doğal yöntemlerle hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Muammer Yıldız, bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bağışıklık sisteminin güçlü olması, her hastalığın daha kolay atlatılmasına yardımcı olur. Doğru bitkisel tarifler ile grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları önlemek mümkün.” Dr. Yıldız’ın verdiği enfeksiyona karşı etkili ve bağışıklık sistemini güçlendiren özel bitkisel karışım tarifi:

• Beyaz hatmi çiçeği: 20 gr

• Kekik (atkekiği, bilyakekik): 20 gr

• Zencefil: 30 gr

• Kuşburnu: 30 gr

Ek öneriler:

Eğer alerjik bir durum söz konusuysa bu karışıma şahtere bitkisi eklenebilir. Astım nöbetleri gibi nefes darlığı yaşayanlar ise ısırgan ve karabaş otu kullanabilir.

Kullanım şekli:

Bir su bardağı kaynamış suya, yukarıdaki karışımdan ince kıyılmış bir tatlı kaşığı ekleyin. Karışımı 7-8 dakika beklettikten sonra süzerek için.

Çocuklarda tatlandırmak için bal, yetişkinlerde ise şeker hastalığı yoksa yine bal veya yeteri kadar şeker kullanılabilir.

Bu doğal reçeteyle bağışıklık sisteminizi destekleyebilir ve gripten korunabilirsiniz.