Guatr hastalığınızın nedeni iyot eksikliği olabilir

Deniz ürünleri, süt ürünleri ve iyotlu tuz, diyetle yeterli iyot alımını sağlamada önemli kaynaklar olurken, iyot eksikliği, tiroid bezinin düzgün çalışmamasına yol açabilir ve buna bağlı olarak hipotiroidi ve guatr hastalıkları ortaya çıkabilir.

Dr. Şenol, hipotiroidi hastalığının yorgunluk, kilo alımı, soğuk hassasiyeti, kuru cilt, saç dökülmesi ve depresyon gibi belirtilerle kendini gösterdiğini, tedavi edilmediği takdirde, kalp hastalığı, infertilite ve zihinsel sağlık sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği bilgisini paylaştı.

Nefes alma ve yutkunma güçlüğü

Dr. Şenol, "İyot yetersizliği guatrın en yaygın nedenlerinden biri. Guatr, nefes almayı zorlaştırabilir, yutma güçlüğüne neden olabilir ve estetik kaygılara yol açabilir. Bu durum hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülebilir ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" açıklamalarında bulundu.

Şenol, toplum sağlığını korumak için iyotlu tuz tüketimi konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Özellikle gebe kadınlar ve çocuklar gibi risk gruplarının yeterli iyot aldığından emin olmak için özel çaba gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.