Güneş kaynaklı erken yaşlanmaya 'dur' deyin!

Dermatolog Dr. Birol Kaldan, yaz aylarında güneş ışınlarının yoğunluğunun arttığını ve cilt sağlığı için bazı riskler taşıdığını belirtti ve cilt lekelerinin, özellikle yüz ve eller gibi güneşe maruz kalan bölgelerde yaygın olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Güneş kremi iki saatte bir uygulanmalı

Kaldan, "Doğru güneş kremi kullanımı, zararlı UV ışınlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Güneş kremi seçerken UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan, en az SPF 30 faktörlü ürünler tercih edilmelidir. Hassas cilde sahip olanlar için daha yüksek SPF'li kremlerin kullanılması önerilir. Güneş kremi dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce cilde uygulanmalıdır. Bu süre kremin cilt tarafından emilmesi ve etkili koruma sağlanması için gereklidir. Güneş kremi, dışarıda geçirilen süre boyunca her iki saatte bir yeniden uygulanmalı" dedi.

Klor cildin doğal yağ dengesine zarar veriyor

Deniz suyunun cilde olumlu ve olumsuz etkileri olduğun belirten Kaldan, "Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuz ve deniz suyu, cilt üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Havuz sularında bulunan klor, cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Deniz suyu ise tuzlu yapısıyla cildi kurutabilir ancak aynı zamanda bazı cilt problemlerinin iyileşmesine de yardımcı olabilir, içeriğindeki mineraller sayesinde egzama ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıklarda rahatlama sağlayabilir. Deniz ve havuz suyunun cilt üzerinde bıraktığı etkilerden korunmak için yüzme sonrasında cilt mutlaka temiz su ile durulanmalı ve nemlendirici kullanılmalıdır" dedi.