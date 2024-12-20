Güzelleşmek isterken hayatınızdan olmayın

Estetik operasyonlarda yaşanan can kaybı sayısı arttıkça, doktorlar bu konuda yaptıkları uyarıları daha dikkat çekici şekilde dile getirmeye başladı. Güzelleşme uğruna yapılan operasyonların, hastane seçimi, ameliyat sonrası bakım gibi bazı noktalara dikkat edilmediğinde büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, çeşitli uyarılarda bulundu.

Ameliyat öncesinde hastanın genel sağlık durumunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Karacaoğlu, özellikle annelik estetiği olarak bilinen karın germe ve göğüs toparlama ameliyatlarının dikkat gerektirdiğini açıkladı.

Hastanın genel sağlık durumu dikkatle ele alınmalı

Karacaoğlu, estetik ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini aktararak, "Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir" ifadelerini kullandı.

Pıhtı atması bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir

Ameliyat sonrası süreçte de dikkat edilmesi gerekenlere değinen Karacaoğlu, "Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir" dedi.