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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne 100 bin PCR kiti alınacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 100 bin influenza ve solunum yolu kiti satın alınacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne 100 bin PCR kiti alınacak
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı laboratuvarlarının ihtiyacı için 2 kalem (100 bin adet) real time PCR kiti temin edilecek.

Açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacak kitler için teklifler, 27 Ekim saat 12.00'ye kadar sunulabilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılara "www.dmo.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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